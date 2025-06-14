Десятки человек пострадали при атаке Ирана по Израилю

Четыре человека погибли и свыше 70 пострадали в результате ракетных ударов в Израиле в результате ответной атаки Ирана, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Среди жертв — двое погибших и 21 раненый после попадания ракеты в жилые дома в центральной части Израиля.

Ранее стало известно о гибели женщины, получившей тяжелые ранения во время первой волны атак 13 июня. Позже в больнице «Бейлинсон» скончалась еще одна пострадавшая.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», нанося удары по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил операцию «Правдивое обещание 3». Ответные действия последовали после заявления верховного лидера Али Хаменеи о намерении ответить Израилю силой.