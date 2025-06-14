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Политика 14 июня 2025 16:21

Иранский депутат: Тегеран изучает возможность закрытия Ормузского пролива

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Иранский депутат: Тегеран изучает возможность закрытия Ормузского пролива
Спутниковый снимок Ормузского пролива
Фото: NASA/GSFC

Иран после израильских атак рассматривает возможность закрытия для движения судов Ормузского пролива. Об этом заявил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса ИРИ Исмаил Коусари, сообщает агентство Rokna.

«Вопрос о закрытии Ормузского пролива рассматривается, и Иран примет соответствующее решение со всей решимостью», – пригрозил парламентарий, имеющий звание бригадного генерала.

Значение Ормузского пролива для мировой экономики связано с тем, что через него проходит до 30% глобальных поставок сжиженного природного газа и до 20% – экспорта нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 13 июня объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел.

В ходе первых ударов ВВС Израиля был поражен крупнейший объект ядерной программы исламской республики, расположенный в городе Натанзе. Погибли многие иранские военачальники, включая командующего Корпуса стражей иранской революции Хосейна Салами и начальника Генерального штаба Вооруженных сил ИРИ Мохаммада Багери, а также несколько физиков-ядерщиков. Впоследствии Израиль продолжил атаки на иранские объекты.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона «должна ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника. Вечером 13 июня ИРИ начала ракетные обстрелы Израиля (название иранской операции – «Правдивое обещание 3»).

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#Иран #Израиль #авиаудары #иранская ядерная программа #цены на нефть
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