В результате израильских ударов погибли глава Генштаба Ирана и командующий КСИР

В результате израильской атаки на Иран погибли командующий Корпуса стражей иранской революции генерал-майор Хосейн Салами и несколько высокопоставленных офицеров КСИР. Об этом сообщили агентства IRNA и Tasnim.

КСИР в своем заявлении подтвердил, что Салами и «ряд его телохранителей и коллег» погибли при ударе, нанесенном по штаб-квартире Корпуса стражей иранской революции.

Позднее иранский телеканал IRIB рассказал о гибели начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери из-за израильской атаки.

Кроме того, агентство Mehr сообщило о гибели еще одного высокопоставленного офицера КСИР – командующего штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майора Голамали Рашида.

Помимо этого, стало известно, что целью израильских ударов стали и иранские физики-ядерщики. Погибли бывший глава Организации по атомной энергии ИРИ Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

С начала операции до рассвета ВВС Израиля организовали пять волн ударов по Ирану. Об этом журналистам рассказал израильский военный источник, пишет газета The New York Times.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «должен ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника. При этом он признал гибель нескольких иранских военачальников и физиков-ядерщиков.