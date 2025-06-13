На крупнейшем ядерном объекте Ирана в Натензе прогремели взрывы

После начала израильской атаки на Иран на крупнейшем объекте ядерной программы исламской республики в городе Натанзе около 4:15 прогремели два взрыва, а около 5:30 – еще один. Об этом сообщает иранский телеканал IRIB.

После первых взрывов, отмечает канал, было слышно еще несколько звуков, напоминающих взрывы. Утверждается, что они были вызваны работой систем противовоздушной обороны.

Заместитель начальника службы безопасности и правоохранительных органов канцелярии губернатора провинции Исфахан Акбар Салехи подтвердил агентству Mehr факт двух атак на объект в Натанзе. При этом он заявил: «Сейчас у нас нет особых проблем, и сообщений о ядерном загрязнении не поступало».

На опубликованном в Telegram видеоролике запечатлены пламя и густой черный дым, поднимающиеся над подвергшимся бомбардировке ядерным комплексом в Натанзе.

В сообщениях, появившихся в социальных сетях, говорится, что на объекте прогремело до десяти взрывов. Вместе с тем неясно, затронули ли удары основной комплекс или они пришлись по одной из защищающих его батарей ПВО, отмечает газета The New York Times.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что одной из целей операции против Ирана стал ядерный комплекс в Натанзе. Начало атаки политик объяснил наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов.

Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел (в синодальном переводе – «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых»).