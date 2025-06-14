Иран пригрозил ударами по объектам США, Британии и Франции в случае поддержки Израиля

Иран официально предупредил власти США, Великобритании и Франции, что в случае оказания ими поддержки Израилю в отражении атак со стороны исламской республики, иранские силы нанесут удары по западным военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства Mehr, под возможные атаки могут попасть не только базы, но и военные корабли и суда, находящиеся в акваториях Персидского залива и Красного моря.

В ночь на 13 июня Израиль запустил операцию «Восходящий лев», в рамках которой были нанесены удары по ряду военных и ядерных объектов на территории Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Правдивое обещание 3». Эскалация последовала после заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи, выразившего готовность дать силовой ответ на действия Израиля.