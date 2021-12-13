Прибывающим в Бразилию нужно будет предъявлять ковид-паспорта

Суд в Бразилии постановил требовать от въезжающих в страну ковид-паспорта, а при отсутствии документа отправлять прибывших на пятидневный карантин. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

После окончания самоизоляции туристы должны будут сдать ПЦР-тест.

Предполагается, что авиаперевозчики уже сейчас должны начать требовать предоставить сертификаты о вакцинации от коронавируса от пассажиров, направляющихся в Бразилию.

Из-за нового штамма Covid-19 во многих государствах вводятся дополнительные антиковидные ограничения.

По данным ВОЗ, «омикрон» выявлен уже в 63 странах мира. Первые два случая заражения им в России были зафиксированы 6 декабря. По данным Роспотребнадзора, он был обнаружен у прибывших из Южно-Африканской республики. Оба пациента привились до заражения, поэтому болезнь протекает у них в легкой форме. Сегодня в стране подтвердилось еще 16 случаев вируса – вновь у прибывших из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с «омикроном».

Ранее эксперт микробологии назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом — выраженная слабость, головная боль, температура, кашель и снижение аппетита.