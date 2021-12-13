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Здоровье
13 декабря 2021  10:28

В России выявлено еще 16 случаев омикрон-штамма Covid-19

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В России выявлено еще 16 случаев омикрон-штамма Covid-19
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В России зарегистрировано еще 16 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм „омикрон“, они все находятся под наблюдением», — заявила Голикова во время выступления в Госдуме.

Все пациенты заразились за пределами России.

Ранее сообщалось о двух пациентах с «омикроном». Оба привились до заражения, поэтому болезнь у них протекает в легкой форме.

#омикрон #коронавирус
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