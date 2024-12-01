В Белом доме заявили, что США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

Белый дом

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Соединенные Штаты не рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Об этом заявил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — подчеркнул советник действующего Президента США Джо Байдена (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Салливан заверил, что нынешняя американская администрация сделает всё, что в ее силах, за оставшиеся у нее 50 дней, «чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя». По его словам, это должно укрепить позиции украинской стороны в ходе переговоров, которые состоятся в будущем.

«И Президент Байден поручил мне проконтролировать масштабную поставку военной техники на Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, выделенный нам Конгрессом, к тому времени, как Президент Байден покинет свой пост», — добавил в связи с этим Салливан.

Ранее газета The New York Times написала, что ряд американских чиновников допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия. «Это было бы мгновенно действующим и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия», — констатировало издание.

Позднее Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. До этого, в октябре, он утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. В ней, в частности, указаны условия для применения ядерного оружия, а также дано определение потенциального противника.