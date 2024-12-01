Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Белом доме заявили, что США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине
Соединенные Штаты не рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Об этом заявил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.
«Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», — подчеркнул советник действующего Президента США Джо Байдена (цитата по ТАСС).
Вместе с тем Салливан заверил, что нынешняя американская администрация сделает всё, что в ее силах, за оставшиеся у нее 50 дней, «чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя». По его словам, это должно укрепить позиции украинской стороны в ходе переговоров, которые состоятся в будущем.
«И Президент Байден поручил мне проконтролировать масштабную поставку военной техники на Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, выделенный нам Конгрессом, к тому времени, как Президент Байден покинет свой пост», — добавил в связи с этим Салливан.
Ранее газета The New York Times написала, что ряд американских чиновников допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия. «Это было бы мгновенно действующим и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия», — констатировало издание.
Позднее Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. До этого, в октябре, он утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. В ней, в частности, указаны условия для применения ядерного оружия, а также дано определение потенциального противника.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»