Медведев рассказал о последствиях передачи США ядерного оружия Украине

Передача ядерного оружия Украине, которую всерьез обсуждают в США, может быть рассмотрена Россией как подготовка к ядерному конфликту либо вообще быть приравнена к свершившемуся нападению на нее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага», — написал политик в своем телеграм канале.

Последствия такого шага, подчеркнул он, будут очевидны.

Напомним, что в октябре Президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России. В ней, в частности, указаны условия для применения ЯО, а также дано определение потенциального противника.