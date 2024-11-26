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Медведев рассказал о последствиях передачи США ядерного оружия Украине
Передача ядерного оружия Украине, которую всерьез обсуждают в США, может быть рассмотрена Россией как подготовка к ядерному конфликту либо вообще быть приравнена к свершившемуся нападению на нее. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага», — написал политик в своем телеграм канале.
Последствия такого шага, подчеркнул он, будут очевидны.
Напомним, что в октябре Президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России. В ней, в частности, указаны условия для применения ЯО, а также дано определение потенциального противника.
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