В Башкирии и Марий Эл выявлен новый подтип коронавируса BA.2

В Башкортостане, Марий Эл, Москве и Ростовской области выявлен новый подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает РБК.

По данным главного санитарного врача страны, пока в России выявлено 15,28 тыс. случаев омикрон-штамма. При этом в национальную базу VGARus загружено в общей сложности 80 875 геномных последовательностей коронавируса, из которых на «омикрон» приходится 8239.

«На сегодняшний день к линии BA.2 относится 253 сиквенса — это 3%, линия BA.3 на территории Российской Федерации не выявлена. Подавляющее большинство, которое относится к линии BA.2, было выделено в городе Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», — проинформировала участников совещания Попова.

Подтип BA.2 иногда называют «скрытым омикроном», так как его сложно отличить в лабораторных условиях от изначального BA.1. Пока в мире господствует оригинальный «омикрон», но BA.2 уже стал доминирующей разновидностью коронавируса в Дании. Среди его отличительных признаков — сильный кашель и высокая температура.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение омикрон-штамма и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.