Эксперт объяснил слова британских ученых о рисках повторно заболеть «омикроном»

Высокие риски повторного заражения новым штаммом коронавируса, о которых говорят британские ученые, объясняются наличием в Великобритании сразу двух «омикронов», заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Специалист объяснил, что новый вариант Covid-19 расщепился на два подштамма с маркировками B1 и B2, которые сейчас распространяются в Европе одновременно.

«То есть люди могут заразиться условным «омикроном-1», а потом повторно заразиться «омикроном-2». Например, в Южной Африке второй подъем заболеваемости был связан с тем, что к ним обратно завезли именно второй штамм», — сказал иммунолог.

Он также отметил, что российские вакцины от коронавируса более эффективны для первичной защиты от нового штамма коронавируса и предотвращения повторного заражения, чем те препараты, что используются в Великобритании.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» успешно обезвреживает новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2.

Он также напомнил о том, что эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%.

Минздрав России в конце 2021 выпустил новую, четырнадцатую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса, в которую добавили новый пункт об «омикроне».