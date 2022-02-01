СМИ: Основным симптомом нового подтипа коронавируса BA.2 является сильный кашель

Основными симптомами нового подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 являются сильный кашель и высокая температура. Об этом пишет издание Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA).

По данным британских специалистов, в целом симптомы нового подтипа «омикрона» сходны с признаками изначальной его разновидности. Помимо высокой температуры и сильного кашля, это потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Исследователи уточняют, что более специфичные симптомы подтипа BA.2 еще предстоит установить, но они, скорее всего, тоже будут соответствовать признакам его предшественника — BA.1.

Подтип BA.2 иногда называют «скрытым омикроном», так как его сложно отличить в лабораторных условиях от изначального BA.1. UKHSA включило его в число исследуемых вариантов, что на один уровень ниже вариантов, «вызывающих озабоченность».

Пока в мире господствует оригинальный «омикрон», но BA.2 уже стал доминирующей разновидностью коронавируса в Дании.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение омикрон-штамма и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.