Увеличение госдолга Татарстана объяснили затратами на Горьковское шоссе

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В июле текущего, 2024 года государственный долг Татарстана увеличился на 12 млрд 930,2 млн рублей и достигнул к 1 августа уровня в 122 млрд 850,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Подобное увеличение госдолга региона вызвано вступлением в действие государственной гарантии республики в рамках реализации проекта реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе Казани, пояснили в ведомстве.

Соответственно, сейчас на обязательства по федеральным бюджетным кредитам по-прежнему приходится 100 млрд 938,5 млн рублей, а на обязательства по предоставленным государственным гарантиям РТ — 21 млрд 912,2 млн рублей.

При этом теперь Татарстан занял четвертое место по размеру госдолга среди регионов России. Как следует из опубликованного Министерством финансов РФ документа, по этому показателю он уступает только Московской области (более 253,7 млрд рублей), Москве (почти 167,3 млрд) и Нижегородской области (свыше 150,7 млрд).

На пятой и шестой позициях в данном перечне разместились Краснодарский край (более 117,7 млрд рублей) и Свердловская область (свыше 104,7 млрд).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкцию Горьковского шоссе планируется завершить в ноябре 2024 года.