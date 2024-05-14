Татарстан получит инфраструктурный заем в 12,7 млрд рублей на Горьковское шоссе в Казани

Татарстан получит инфраструктурный кредит в размере 12,7 млрд рублей на реконструкцию Горьковского шоссе. Об одобрении заявки со ссылкой на и.о. вице-премьера России Марата Хуснуллина сообщает пресс-служба Правительства.

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил сегодня три заявки на реализацию проектов с применением инфраструктурных облигаций. Помимо Татарстана, это строительство техношколы «Феникс» в Смоленской области и водогрейной котельной в Екатеринбурге. Заем Татарстана является самым крупным — в общей сложности на три проекта выделено 16 млрд рублей.

«Перед нами стоят амбициозные задачи по обеспечению динамичного инфраструктурного развития регионов, — подчеркнул Хуснуллин. — Для их решения в том числе используем инфраструктурные облигации».

По его словам, Татарстан воспользуется средствами для реконструкции магистральной улицы протяженностью порядка 18 километров. Это позволит повысить удобство передвижения для жителей и гостей столицы Татарстана, а также сдать свыше 1,1 млн квадратных метров жилья на территориях, которые расположены в этом районе.

«Инфраструктурные облигации „ДОМ.РФ“ впервые будут применены в Свердловской и Смоленской областях, а Татарстан реализует с помощью льготного финансирования уже второй проект», — обратил внимание гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.