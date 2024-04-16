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Реконструкцию Горьковского шоссе планируется завершить в ноябре 2024 года
Реконструкция Горьковского шоссе будет завершена в ноябре этого года – на сегодня готовность объекта составляет 68%. Об этом пишет РБК.
Всего работами охвачено 11,5 км дороги – их проводят в два этапа. Здесь были демонтированы светофоры, строится новая трехуровневая развязка, готовность составляет 78%.
Реконструкция началась в 2022 году. Согласно проекту, дорога будет расширена до шести полос – по три полосы в каждую сторону. Предусмотрено строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных и трех одноуровневых разворотных петель, тоннеля и эстакады. Благодаря обновлению Горьковское шоссе сможет пропускать до 11 тыс. автомобилей в час.
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