Реконструкцию Горьковского шоссе планируется завершить в ноябре 2024 года

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Реконструкция Горьковского шоссе будет завершена в ноябре этого года – на сегодня готовность объекта составляет 68%. Об этом пишет РБК.

Всего работами охвачено 11,5 км дороги – их проводят в два этапа. Здесь были демонтированы светофоры, строится новая трехуровневая развязка, готовность составляет 78%.

Реконструкция началась в 2022 году. Согласно проекту, дорога будет расширена до шести полос – по три полосы в каждую сторону. Предусмотрено строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных и трех одноуровневых разворотных петель, тоннеля и эстакады. Благодаря обновлению Горьковское шоссе сможет пропускать до 11 тыс. автомобилей в час.