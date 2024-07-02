В Казани хотят открыть движение на трехуровневой развязке на Горьковском шоссе

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В столице Татарстана почти полностью завершено строительство трехуровневой развязки на месте Горьковского кольца в рамках работ по реконструкции Горьковского шоссе. Сейчас рассматривается возможность запустить на этом участке в тестовом режиме транспортный поток. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, сообщает пресс-служба мэрии.

При этом, по словам докладчика, полностью завершены работы на первом участке разворотной петли рядом с улицей Фрунзе, включая отделку подпорных стен. Вторую часть объекта планируется сдать в сентябре. В аналогичной степени готовности находится вторая разворотная петля рядом с улицей Залесная, а третья разворотная петля у спорткомплекса «Олимпиец» уже полностью возведена (вместе с заездами).

Всего в ходе реконструкции Горьковского шоссе будут построены пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструирован один подземный переход (около озеро Лебяжье), возведены три разворотные петли, один тоннель и одна эстакада. К середине июля все надземные переходы должны быть готовы (пока монтируются пролеты и устанавливаются шахты лифтов), подземные переходы тоже находятся в высокой степени готовности, пояснил Куляжев.

Сейчас продолжается строительство и ремонт дороги, тротуаров, автомобильной эстакады, наружных сетей ливневой канализации, установка шумозащитных экранов и так далее. В местах с наиболее интенсивным движением строители укладывают прочный асфальтобетон ЩМА-16 с полимерно-битумным вяжущим материалом — это позволит увеличить срок службы дорожного покрытия.

«В целом готовность Горьковского шоссе составляет от 80% до 90%. Объект планируем сдать в установленные сроки — в ноябре. Сейчас стоит вопрос со строительством велопешеходного перехода через железнодорожную дорогу. Сложность в том, что Горьковская железная дорога дает определенные „окошки“ для проведения работ. И сами условия достаточно непростые, но, думаю, у нас все получится, мы успеем», — добавил чиновник.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что реконструкция Горьковского шоссе продумана на годы вперед с учетом роста мегаполиса.

«Мы сегодня не просто реконструируем дороги, а внедряем новые стандарты городских шоссе. На Горьковском шоссе в числе прочего мы возводим трехуровневую развязку — это первый реализуемый проект в Татарстане. Магистраль предполагает бессветофорное движение, строительство разворотных петель, тротуаров и велодорожек — всё для комфорта и безопасности как автомобилистов, так и пешеходов», — подчеркнул он.

«<...> все с нетерпением ждут реализации этого проекта. Начали мы реконструкцию в 2022 году, и всё идет к тому, что в ноябре объект полностью будет готов», — подытожил мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкцию Горьковского шоссе планируется завершить в ноябре 2024 года.