В мае госдолг Татарстана сократился до 110,2 млрд рублей

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В мае текущего, 2024 года государственный долг Татарстана продолжил сокращаться, достигнув к 1 июня уровня в 110 млрд 254,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

При этом на обязательства по федеральным бюджетным кредитам приходится 100 млрд 938,5 млн рублей, а на обязательства по предоставленным государственным гарантиям республики — 9 млрд 315,7 млн.

Вместе с тем темпы сокращения государственного долга региона снизились. За май он уменьшился на 129,5 млн рублей, тогда как за апрель — на 6 млрд 972,8 млн. В I квартале госдолг Татарстана сократился на 8,4 млрд рублей.

Именно на второй месяц весны пришлось завершение процесса погашения привлеченного в 2023 году федерального бюджетного кредита на 14 млрд 969,1 млн рублей в рамках обеспечения опережающего финансирования расходных обязательств РТ по отдельным направлениям.