Куляжев: Пропускную способность Горьковского шоссе увеличат за счет ликвидации светофоров

В Казани продолжаются работы по реконструкции Горьковского шоссе. В них задействованы 172 рабочих и 46 единиц спецтехники, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

«Напомню, на Горьковском шоссе предусматривается ликвидация существующих светофорных объектов и наземных пешеходных переходов для увеличения пропускной способности в 1,5-2 раза. В соответствии с проектом ведется строительство подземных и надземных пешеходных переходов, разворотных петель и эстакад, расширение до 6 полос на участке от торгового центра “Факел” до спортивного комплекса “Олимпиец”, строительства тротуара и велосипедной дорожки», — уточнил докладчик.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству подпорных стен на разворотных петлях на улицах Фрунзе и Болотникова, а также на развязке улиц Фрунзе и Восстания. Помимо этого, монтируют входные группы подземных пешеходных переходов на улицах Солнечная и Залесная, устанавливают пролетные строения надземных пешеходных переходов, шумозащитные экраны.

Также рабочие занимаются устройством наружной сети ливневой канализации, водопровода, переустройством сетей связи и проводят другие работы, связанные с выносом инженерных коммуникаций. Завершить работы согласно контракту планируют к ноябрю этого года.