«Умение сражаться впитано с молоком матери»: как обучают бойцов «Батыра» перед СВО

«Каждый день наматываем по 15 км в полной боевой выкладке»

В Самарской области проходят подготовку бойцы-контрактники именного татарстанского батальона «Батыр». Отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр» будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО. О том, что в Татарстане формируют новый батальон, «Татар-информ» сообщал еще в апреле, а в июне это подтвердил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

На первой площадке полигона бойцы отрабатывают тактику перемещения по открытой местности и стрельбу из разных положений – лежа, с колена, стоя. От постоянных выстрелов в воздухе стоит стойкий запах пороха, а каждый выстрел в ушах отдается звоном. Недалеко от стрельбища бойцы бегают в полной боевой разгрузке в несколько десятков килограммов.

«Каждый день до полигона километров пять идем, занимаемся до обеда, потом – обратно в часть. Там отдых три часа, и в ночь опять сюда. Километров пятнадцать за день наматываем», – рассказал инструктор с позывным Бакал.

Бакал – бывший кадровый военный, он нес службу около двадцати лет. Теперь решил передать свой опыт контрактникам. Его задача – научить их правильно передвигаться по полю боя, стрелять и держать оружие. Он отметил, что надетая на нем броня «Ратник» выделена Правительством Татарстана.

«Вчера экспериментировали, пытались пробить бронепластину из винтовки Драгунова – не получилось», – рассказал Бакал.

Напомним, с 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Тем же указом Владимир Путин рекомендовал властям регионов выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации. Татарстан, напомним, уже с июля от региона платит при заключении контракта намного больше – 1,005 млн рублей. Еще до 300 тыс. рублей можно получить от муниципалитетов.

С новой федеральной мерой размер единовременно получаемой суммы в Татарстане увеличится до 1,7 млн рублей:

от Республики Татарстан – 1,005 млн рублей;

от Министерства обороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.

В Татарстане сегодня одни из самых высоких выплат среди субъектов России. Повышенные выплаты от региона будут действовать до 20 августа.

Повышенные выплаты также могут получить мобилизованные, срочники, иностранные граждане, подписавшие контракт в Татарстане с 1 августа 2024 года. Для иностранцев, желающих стать бойцами СВО, предусмотрена возможность получения гражданства РФ и ИНН для них самих и членов их семей.

Процедура оформления на контрактную службу в Татарстане занимает не более одного дня. Для претендентов из других городов и регионов предусмотрена оплата проезда, проживания и питания. Они имеют возможность выбрать воинскую специальность и часть для прохождения службы. После подписания контракта они получают единовременную выплату, обмундирование, полный комплект необходимых вещей и выезжают на боевое слаживание.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.

Гарри Поттер: «Пришел по контракту, добровольно, Родину защищать. Хочу быть полезным»

«У меня немного другая волшебная палочка»

Как из фэнтезийного мира Джоан Роулинг, на позицию прибыл боец с позывным Гарри Поттер. Вместо мантии у него комплект «Ратник», вместо волшебной палочки – АК-47.

«Пришел по контракту, добровольно, Родину защищать. Хочу быть полезным. Тренируют нас усердно каждый день, тут я около месяца. Для меня сначала было сложно в бронежилете ходить, а сейчас уже как обычная прогулка, привык. Почему Гарри Поттер? Это с детства приклеилось, а теперь у меня еще и моя волшебная палочка есть!» – рассказал боец.

Бам: «Сначала бойцы учатся на имитированных снарядах, а как пристреляются, научатся целиться – переходят на работу с настоящими»

На следующей площадке тренировались гранатометчики, в качестве цели у них был танк. Инструктор с позывным Бам рассказывал о подробностях подготовки, а звуки выстрелов становились все громче. Сам он приехал обучать бойцов с Дальнего Востока.

«Сначала бойцы учатся на имитированных снарядах, а как пристреляются, научатся целиться – переходят на работу с настоящими. Тут от человека зависит, как получится, согласно курсу стрельб. Главное, не забывать открывать рот, чтобы не так сильно звенело в ушах», – уточнил Бам.

Аю: «Служба в «Батыре» – это гордость. Не хочется посрамить свою Родину»

Инструкции у гранатометчиков строгие: сначала заряд готовит помощник гранатометчика, далее нужно вставить заряд в шахту РПГ, высунуться, нацелиться и произвести выстрел. На все уходит около 30 секунд. Боец с позывным Аю в лимит уложился и поразил цель.

«Служба в “Батыре” – это гордость. Не хочется посрамить свою Родину. Я думал, что будут люди из разных регионов, а здесь все родное, везде видишь родные флаги, и душа радуется. Когда из Казани уходили, получили форму, медицинские принадлежности, налокотники. Очень много чего, целый баул набрался, вплоть до сапог на зиму, которые заранее выдали», – рассказал Аю.

О подготовке снайперов рассказал боец с позывным Диво

«Дрон можно заглушить, снайпера… ну попробуй»

На следующем стрельбище подготовку проходят снайперы. О подготовке снайперов рассказал боец с позывным Диво. Он в зоне спецоперации с 2022 года. Начинал с обычного штурмовика, дошел до командира штурмового отделения, получил ранение. Теперь тренирует «Батыр» – автоматчиков, пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов.

По его словам, в снайперы берут по желанию, начинают с изучения тактико-технических характеристик винтовки, после отбор идет уже по результатам стрельб. Первым делом снайпер устраивается на месте, настраивает прицел, выравнивает дыхание. Спустя долю секунды вдалеке раздается металлический звон, он означает, что цель поражена.

Шарик: «Профессия снайпера непростая, ну а где сейчас легко? Тренируемся, инструктора у нас отличные, мы стараемся»

Боец Шарик рассказал о себе и своей винтовке. «Мой позывной Шарик. Это мне тут придумали, а винтовку я назвал Татьяной, в честь жены – верная и безотказная! Жена пока не знает, что винтовку так назвал. Профессия снайпера непростая, ну а где сейчас легко? Тренируемся, инструктора у нас отличные, мы стараемся. Профессия снайпера особая, и даже сейчас, когда в боевых действиях активно задействуют дроны, актуальность не потеряла», – сказал он.

Как и гранатометчики, сначала потенциальные снайперы стреляют холостыми патронами, а после получения некоторой сноровки переходят на боевые. Начинают с расстояния в 100 метров до мишени и доходят до 300. Особо успешные стрелки пробуют осваивать и более дальние дистанции.

«Снайпер – это прикрытие, разведка и вычисление противника. Снайпер может на неделю залечь, видеть противника, когда и кто приезжает, когда смена. Да все что угодно. Дрон заглушить можно, а снайпера, если он правильно лег и взял позицию, не найдешь», – рассказал боец с позывным Диво.

«Зевс – врач от Бога»

Медицинская подготовка одна из самых важных дисциплин для каждого бойца. Она поможет ему в будущем спасти свою жизнь и жизнь товарища. На полигоне медподготовкой занимаются опытные врачи, многие из них имеют за плечами огромный стаж.

Зевс – хирург с 20-летним стажем, практиковал в одном из районных центров в Башкирии

Один из таких – боец с позывным Зевс, хирург с 20-летним стажем, – практиковал в одном из районных центров в Башкирии.

«Мы учим определять ранения по цвету крови – когда следует, а когда не стоит накладывать жгут. Учим, как правильно собрать аптечку и что в ней должно быть в первую очередь. Если человек решил пойти на контракт, то нужно просто пройти диспансеризацию. Это очень важно, чтобы узнать свое состояние. Я обязательно сам осматриваю бойцов, потому что многие на гражданке даже и в больницы-то не ходили», – рассказал он.

По словам опытного врача, солдат должен уметь спасти себя сам, потому что только при этом условии он сможет оказать помощь боевым товарищам.

«Помимо медицинских навыков на полигоне контрактников обучают и тому, как правильно эвакуироваться с поля боя. Команда боевых врачей на примере показывает, как это происходит. Каждое движение отточено до мелочей – от них в реальных боевых условиях зависит жизнь солдата. В чем отличие гражданского врача от военного? Разница в мышлении. Если в гражданской хирургии один тип раны ушиваешь, то в полевой хирургии так делать нельзя, потому что может быть баротравма или заражение и солдат умрет. Надо действовать иначе. Есть свои тонкости», – рассказал Зевс.

«Здесь главное – дать вспомнить свои исторические корни»

На полигоне бойцы отрабатывают как передвижения поодиночке, так и работу в двойках и тройках, наступление, отступление, прикрытие товарищей.

Отдельное внимание уделяется подготовке штурмовиков к захвату зданий. Одна оплошность может стоить жизни. Пока новобранцы отрабатывали действия – каждый мелкий шажок, каждый наклон тела, малейшие нюансы перемещения. Инструктор рассказал, в чем самая большая ошибка.

«Нельзя недооценивать противника. Можно и пять быстрых шагов сделать, но, я повторюсь, противник тоже не дурак, он нас ждет. Аналогично и мы его так же ждем. Еще один важный этап подготовки бойцов – зачистка окопов. В них нужно быть не только особо внимательным к тому, что впереди, но и про тыл не забывать. Враг может внезапно оказаться за любым поворотом», – рассказал инструктор.

Хлыщ: «Я убедился, что людей, живущих на территории России, не надо учить бою. Все это с молоком матери впитано»

Именной батальон «Батыр» возглавляет комбат с позывным Хлыщ. Полтора года он служил в зоне СВО. Уверен, что храбрость человека заключается уже в том, что он решил приехать в батальон и испытать себя. Все остальное, по его словам, это навыки.

«Я убедился, что людей, живущих на территории России, не надо учить бою. Все это с молоком матери впитано. Здесь мы просто помогаем каждому вспомнить эти навыки. Есть люди моего возраста 45+, которые не служили и впервые заключили контракт, так они, придя на полигон, и прыгают, и стреляют, и в мишени попадают. Такое впечатление, что они всю жизнь с автоматом. Здесь главное – дать вспомнить свои исторические корни», – сказал боец с позывным Хлыщ.

После этого комбат прочитал стихи:

И мир вокруг по швам трещит,

И шрамы набухают кровью,

А мы, как прежде, держим щит,

Пустому вопреки злословью.

Умолкни, лживая молва,

Пускай узнают поименно:

Россия все еще жива!

Не пали отчие знамена!

«Так было, есть и будет. Главное, объяснить человеку, что он прав. Когда человек чувствует, что он прав, то будет всегда побеждать», – подытожил комбат.

На пару часов тренировки остановились, бойцы стали собираться в казармы. После обеда и небольшого отдыха они снова вернутся на полигон. На этот раз боевую подготовку продолжат проходить уже в темное время суток. И так каждый день, а после они отправятся на СВО под флагами России и Татарстана и с нашивками именного батальона «Батыр».

Кто может подписать контракт и какие дополнительные выплаты положены?

Заключить контракт в Татарстане могут жители любых регионов РФ, а также иностранные граждане, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Требования для прохождения службы

Возраст от 18 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия)

Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека)

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО, а минимальное денежное довольствие составляет от 210 тыс. рублей в месяц, в зависимости от звания и выслуги лет.

Дополнительные выплаты участникам СВО

8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий;

50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах;

200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета;

300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»;

500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams,Challenger;

1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение, в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.

Какие льготы действуют для участников СВО?

Статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию)

Военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы)

Страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета)

Лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи)

Бесплатная психологическая помочь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00 , очно в подразделениях центра «Доверие» в Казани)

, очно в подразделениях центра «Доверие» в Казани) Отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен)

Оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно)

Накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы)

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2024 году это 365 346 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней̆ после окончания службы)

Возможность получения бесплатного образования в средних специальных учебных заведениях и вузах

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Социальные льготы и гарантии для семей военнослужащих

В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее)

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний)

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро)

Бесплатный отдых для детей в лагерях

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными)

Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений, и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан

Подробнее о выплатах и льготах на сайте центра «Батыр» и портале «Забота о своих».

Фотографии и видео предоставлены телекомпанией НТР, Кирилл Давкаев, Александр Халин, Илья Челноков

Текст подготовлен при участии Кирилла Давкаева и на материалах телекомпании НТР