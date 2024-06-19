«Представлять «Батыр» должны лучшие»: какие задачи будут у нового именного батальона РТ

Отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр», будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Батыр» будет охранять и удерживать освобожденные территории в зоне СВО

Сегодня стало известно, что отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр» будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО. О том, что в Татарстане формируют новый именной батальон, «Татар-информ» сообщал еще в апреле, сегодня заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин рассказал подробности о новом формировании.

«Завтра первые 20 человек убывают в отдельный стрелковый батальон военной комендатуры, который будет формироваться в Самарской области. Они будут оснащены всем необходимым обмундированием, в том числе нательным бельем, аптечками и многим другим», – рассказал «Татар-информу» Рустам Сафиуллин.

Заключившие контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане в первые два месяца лета получат 700 тысяч рублей. Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, районов и предприятий Татарстана.

Рустам Сафиуллин: «Завтра первые двадцать человек убывают в отдельный стрелковый батальон военной комендатуры, который будет формироваться в Самарской области» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В Самарской области бойцы будут проходить боевое слаживание, обучение тактической медицине, стрелковому бою и многому другому. Жить они будут в комфортном солдатском общежитии. Боевое слаживание будет идти от месяца и более. В батальон смогут попасть порядка 400 человек», – дополнил он.

Правительство Татарстана оказывает шефскую помощь новому именному батальону «Батыр», так же как «Алге» и «Тимеру», отметил Рустам Сафиуллин.

«Батальону будет направлена крупная гуманитарная помощь – от холодильников для медикаментов до передовой техники, в том числе и квадрокоптеров. Также помощь будет оказываться Правительством по заявкам командиров», – рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани.

По его словам, батальон будет сформирован в основном из татарстанцев, но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике.

«В связи с тем, что батальон будет являться структурным подразделением военной комендатуры, в первую очередь в качестве кандидатов мы рассматриваем ребят, у которых не было серьезных проблем с законом», – подытожил Рустам Сафиуллин.

На полигоне, где проходило боевое слаживание бойцов батальонов Кузнецова и Ахтямова, военнослужащие из Татарстана жили в большом палаточном городке Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Изнуряющие тренировки и здоровое питание»

Летом 2023 года в Татарстане сформировали еще три именных батальона из контрактников. Назвали их в честь Героев Советского Союза Бориса Кузнецова и Сабира Ахтямова, а также в честь Героя России Дамира Исламова. Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как бойцы учатся преодолевать себя и подают пример всей республике.

На полигоне, где проходило боевое слаживание бойцов батальонов Кузнецова и Ахтямова, военнослужащие из Татарстана жили в большом палаточном городке. Каждый день для них начинался с подъема, водных процедур и питательного завтрака. После этого они в полном обмундировании преодолевали бегом более пяти километров до учебных площадок.

«Татар-информ» рассказывал, как бойцов обучали тактической медицине, ведению пехотного боя и навыкам владения различным оружием – от автоматов до гаубиц. Татарстанский боец с позывным Капрал тогда поделился с «Татар-информом», что никто на месте не сидит, периодически бойцов отправляли в командировки обучаться по всей стране.

«Я недавно вернулся из командировки – был в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга с еще несколькими бойцами. Там мы учились особенностям работы санитарных инструкторов», – рассказал боец.

Другой боец с позывным Бродяга рассказывал, что приехал на полигон в конце июня и интенсивно учится справляться со 122-миллиметровой гаубицей Д-30. Во время боевого слаживания он приобрел много новых навыков.

Батальон будет сформирован в основном из татарстанцев, но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Льготы и выплаты для участников СВО»

Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. Данные меры распространятся на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных граждан, муниципальных органов власти, общественных организаций и бизнес-структур Татарстана. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр») Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Льготы для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей и 15 суток ежегодного отпуска .

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.