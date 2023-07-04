«Оформляем за сутки»: в Татарстане открылся центр по приему на контрактную службу «Батыр»

Первый в Татарстане центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» открылся сегодня в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раньше документы собирали 3 месяца, сейчас – сутки»

В новом центре «Батыр» каждый желающий пойти на службу по контракту может значительно сэкономить время при сборе необходимых документов и медицинских справок.

«Этот центр нужен для того, чтобы сократить время оформления гражданина на контрактную службу в ВС РФ. Если раньше, чтобы собрать все документы, требовалось порядка трех месяцев, то сейчас мы будем делать все это за день или два», – рассказал руководитель Центра оформления на контрактную службу в Вооруженные Силы РФ Владислав Кузнецов.

Владислав Кузнецов: «Этот центр нужен для того, чтобы сократить время оформления гражданина на контрактную службу в ВС РФ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сам контракт человек по-прежнему заключает с Министерством обороны РФ в военном комиссариате. Однако предварительно ему необходимо пройти медицинскую комиссию и получить справки о состоянии здоровья. Раньше ему приходилось по несколько раз ходить в различные медицинские учреждения города. По словам Владислава Кузнецова, желающие поступить на военную службу по контракту не раз говорили о том, что процесс сбора документов достаточно длительный и может занимать от недели до нескольких месяцев.

«Желающий поступить на службу по контракту должен принести с собой паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис, документы об образовании, свидетельство о рождении на себя и на детей, свидетельство о браке или его расторжении. С этим комплектом документов гражданин приходит, и мы формируем его личное дело», – дополнил он.

В центре помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Центр принимает граждан со всей России, а не только из Татарстана»

Подписать контракт с Министерством обороны РФ могут и мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, и женщины с воинской специальностью до 45 лет.

В центре «Батыр» потенциального контрактника встречает администратор, он узнает у мужчины его данные, служил ли он раньше, его звание и наличие военно-учетной специальности. Всех кандидатов распределяют по группам в зависимости от имеющегося у них опыта.

Потом его передают в руки рекрутера Тимура, который служил в зоне СВО добровольцем и имеет боевой опыт. Он расскажет о положенных выплатах, льготах, условиях службы и вещах, необходимых человеку на передовой. Вместе они предварительно определят воинскую специальность кандидата.

Рекрутер Тимур служил в зоне СВО добровольцем и имеет боевой опыт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тимур может сам рассказать о ситуации на фронте и какие вещи там нужны, на что стоит обратить внимание, чтобы вернуться домой живым и здоровым. Он проводит полную консультацию», – отметил Кузнецов.

После этого менеджер помогает сформировать человеку личное дело из необходимых документов: от написания заявления и автобиографии до изготовления копий необходимых документов. При необходимости представитель военкомата поможет в восстановлении военного билета, представитель ЗАГСа – в восстановлении свидетельства о рождении, а представитель МВД сделает необходимые запросы и проверит данные по своей линии.

Приехать в центр для оформления документов могут граждане со всей России.

«Всех желающих оформим, если есть необходимость, восстановим недостающие документы, никого не обидим. Сейчас мы обслуживаем порядка 7-10 человек в день», – рассказал Владислав Кузнецов.

После оформления предварительных документов остается еще один важный этап – прохождение медкомиссии и определение степени годности будущего контрактника.

Подписать контракт с Министерством обороны РФ могут и мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, и женщины с воинской специальностью до 45 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обратившегося к нам на дежурной машине отвозят в поликлинику №16, где он по «зеленому коридору», то есть без очередей и ожидания, проходит полный цикл обследования у хирурга, стоматолога, дерматовенеролога, психиатра, офтальмолога, терапевта и прочих. У него берут анализ крови, проводят лабораторную диагностику, делают ему кардиограмму, флюорографию и так далее. Там же он получает справки из психологического, наркологического и туберкулезного диспансеров», – сказал он.

В среднем прохождение медицинской комиссии займет 1,5 часа. Ждать результатов анализов необязательно – они поступят сразу в центр «Батыр». Таким образом, сбор всех документов занимает меньше суток. Если кандидат оказывается годен к военной службе, то уже на следующий день он подписывает контракт.

«Хочу помочь своей стране»

Одним из первых сегодня в «Батыр» для подписания контракта с Министерством обороны РФ пришел Геннадий Ильин. Близкие мужчины отпускать его не хотели, но его желание защищать Родину оказалось сильнее.

Геннадий Ильин решил, что хочет стать стрелком и выбрать воинскую специальность в этом направлении Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Процедура стала гораздо легче, друзья рассказывали, что у них уходил месяц или два на сбор этих документов. Я все сделал за сегодня. Я пришел, и за час мне все оформили, Тимур рассказал, что с собой брать, где и как себя вести и за чем внимательно следить. Завтра мое дело передадут в распределитель, выйдет приказ и мне сообщат об отправке», – сказал он.

Геннадий решил, что хочет стать стрелком и выбрать воинскую специальность в этом направлении. Срочную службу он не проходил, сказал, что наверстает в период подготовки перед отправкой в зону СВО.

«Также мне здесь подсказали, как оформить карту “Батыр” и льготы для моего ребенка, ему три года. Раньше я работал слесарем и получал около 70 тысяч в месяц, но деньги – это далеко не мой главный стимул. Я хочу помочь своей стране», – сказал Геннадий.