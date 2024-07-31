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СВО 31 июля 2024 10:23

Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей заключившим контракт с 1 августа

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Помимо федеральной выплаты Президент рекомендовал регионам выплачивать от 400 тысяч рублей заключившим контракт с 1 августа.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане одна из самых высоких единовременных выплат в России для контрактников, участвующих в СВО. После подписания контракта военнослужащий получает до 1,5 млн рублей единовременно. Также его полностью обеспечивают экипировкой. Подробнее обо всех выплатах и льготах, которые положены участникам СВО в Татарстане, читайте в материале.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
#военная служба по контракту #выплаты
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