Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей заключившим контракт с 1 августа

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Помимо федеральной выплаты Президент рекомендовал регионам выплачивать от 400 тысяч рублей заключившим контракт с 1 августа.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане одна из самых высоких единовременных выплат в России для контрактников, участвующих в СВО. После подписания контракта военнослужащий получает до 1,5 млн рублей единовременно. Также его полностью обеспечивают экипировкой. Подробнее обо всех выплатах и льготах, которые положены участникам СВО в Татарстане, читайте в материале.