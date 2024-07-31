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Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей заключившим контракт с 1 августа
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Помимо федеральной выплаты Президент рекомендовал регионам выплачивать от 400 тысяч рублей заключившим контракт с 1 августа.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане одна из самых высоких единовременных выплат в России для контрактников, участвующих в СВО. После подписания контракта военнослужащий получает до 1,5 млн рублей единовременно. Также его полностью обеспечивают экипировкой. Подробнее обо всех выплатах и льготах, которые положены участникам СВО в Татарстане, читайте в материале.
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