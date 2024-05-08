Бойцы нового батальона «Батыр» в Татарстане получат 360 тысяч при заключении контракта

Граждане, поступившие на военную службу по контракту и направленные в именные батальоны «Алга», «Тимер» и «Батыр», получат единовременную денежную выплату в размере 360 тысяч рублей. Соответствующий Указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Установить в качестве меры социальной поддержки единовременную денежную выплату в размере 360 000 рублей для граждан, поступивших на военную службу по контракту и направленных в именные батальоны «Алга», «Тимер» и «Батыр» пунктом отбора на военную службу по контракту (1 разряда) города Казань или Военным комиссариатом Республики Татарстан», – указано в документе. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, что из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон «Батыр». Новый батальон сформируют в Самарской области, состоять он будет в основном из татарстанцев. Но есть и исключения. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах республики.

Формирование нового именного мотострелкового батальона будет проходить с мая по июнь этого года. Попасть в батальон смогут мужчины от восемнадцати лет. Главные критерии для отбора в батальон – это желание, прохождение медицинского осмотра и оформление на службу по контракту через Военный комиссариат РТ.

Всем, кто попадет в «Батыр», выплатят 360 тысяч рублей от Правительства республики и 195 тысяч от Министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением.