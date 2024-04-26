Из татарстанских военнослужащих-контрактников сформируют новый именной батальон

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У Татарстана появится новый именной батальон. Как стало известно «Татар-информу», его назовут – «Батыр».

Новый батальон сформируют в Самарской области, состоять он будет в основном из татарстанцев. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.

«Формирование нового именного мотострелкового батальона будет проходить с мая по июнь этого года», – сказал он.

Батальон будет комплектоваться исключительно из татарстанцев. Но есть и исключения. Желающим попасть в батальон из других регионов необходимо оформиться на контрактную службу в военных комиссариатах республики, отметил Сафиуллин.

Батальон будет состоять из более 400 человек. Прежде чем приступить к выполнению боевых задач в зоне СВО, все бойцы пройдут боевое слаживание.

«Боевое слаживание пройдет в Самарской области. Татарстан окажет материальную помощь. Всем, кто попадет в батальон, выплатят 405 тысяч рублей от Правительства республики и 195 тысяч от Министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением», – сообщил Рустам Сафиуллин.

Попасть в батальон смогут мужчины от восемнадцати лет. Главные критерии для отбора в батальон – это желание, прохождение медицинского осмотра и оформление на службу по контракту через Военный комиссариат РТ.