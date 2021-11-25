В России не обнаружен новый штамм коронавируса, появившийся в Ботсване

Обнаруженный в Ботсване новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, включающий 32 мутации, в России пока не был выявлен. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что если эта вариация коронавируса окажется более заразной и устойчивой, чем предыдущие, то вероятность его появления в России существует.

Ранее в газете Daily Mail было опубликовано предупреждение британских ученых о возникновении в Ботсване нового штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.

Отмечается, что этот штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты Covid-19, и в результате может оказаться более устойчивым к вакцинам.

На сегодняшний день в России продолжается прививочная кампания против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость Covid-19. Недавно российский лидер сообщил, что прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от коронавируса.