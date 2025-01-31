На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута
На семи участках береговой линии Анапы зарегистрированы повторные выбросы нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Кубани.
«Незначительные повторные выбросы мелких фракций мазута утром обнаружили всего на нескольких из 41 закреплённой за муниципалитетами территории: Абинского, Выселковского, Павловского, Ейского, Староминского, Крымского районов и Новороссийска», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Уточняется, что участники ликвидации последствий чрезвычайной ситуации просеивают загрязненный песок с помощью специальных инструментов, а также собирают капли мазута вручную.
В Красноярском крае и Крыму водолазы МЧС России продолжают мониторинг акватории Чёрного моря после аварии с танкерами.
С начала работ после инцидента на побережье Крыма было собрано около 600 тонн загрязненного грунта, а также свыше 600 тонн на побережье Севастополя.