Ученые из Китая открыли антитело, способное нейтрализовать все штаммы коронавируса

Группа молекулярных ученых-биологов из китайского университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу обнаружила антитело 35B5, которое может соединяться с S-белком коронавируса и нейтрализовать все его штаммы, в том числе и недавно открытый «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса», — сказано в исследовании ученых.

Уникальное антитело было найдено в крови одного из переболевших жителей Китая. Также была обнаружена молекула 32C7, но последующие опыты показали, что антитело 35B5 более эффективно борется с бета- и дельта-штаммами коронавируса.

В ходе исследования на мышах, зараженных всеми распространенными штаммами коронавируса, оно защитило всех подопытных грызунов от гибели и поражения легких. Молекула же 32С7 оказалась практически бессильна против новых вариаций Covid-19.

Ранее британские ученые предположили, что новый штамм коронавируса, открытый в Ботсване, мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 уже выявили в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Нидерландах и ряде других стран. В России пока таких случаев не зарегистрировано.