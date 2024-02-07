Появились подробности инцидента в Юдино, где отец выбросил из окна годовалую дочь

В МВД по РТ рассказали подробности инцидента в казанском поселке Юдино, где отец выбросил из окна годовалую дочь.

Напомним, инцидент произошел сегодня в казанском поселке Юдино. Мужчина выбросил из окна пятого этажа ребенка 2022 года рождения. Девочку спас очевидец, который забрался на козырек дома.

Как выяснилось, мужчина проезжал мимо многоквартирного дома и услышал детские крики. В открытом окне пятого этажа он увидел мужчину, который намеревался бросить двоих детей-близнецов вниз.

Не раздумывая, очевидец поспешил на помощь малышам. Пытаясь уговорить горе-отца отказаться от задуманного, он взобрался на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил годовалую девочку из окна. Неравнодушный водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб.

Передав девочку подоспевшим прохожим и увидев, что мужчина отошел от окна, он поднялся на пятый этаж и забрал второго ребенка у агрессивного отца.

Прибывшие полицейские задержали злоумышленника. Спасенная девочка сейчас находится в детской больнице.

По имеющимся данным, 35-летний мужчина – отец троих детей. Находясь в состоянии опьянения, он начал вести себя неадекватно. Его жена, испугавшись, выбежала из квартиры с младенцем, которому еще не исполнилось и месяца.

Задержанный доставлен в отдел внутренних дел.