Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появились подробности инцидента в Юдино, где отец выбросил из окна годовалую дочь
В МВД по РТ рассказали подробности инцидента в казанском поселке Юдино, где отец выбросил из окна годовалую дочь.
Напомним, инцидент произошел сегодня в казанском поселке Юдино. Мужчина выбросил из окна пятого этажа ребенка 2022 года рождения. Девочку спас очевидец, который забрался на козырек дома.
Как выяснилось, мужчина проезжал мимо многоквартирного дома и услышал детские крики. В открытом окне пятого этажа он увидел мужчину, который намеревался бросить двоих детей-близнецов вниз.
Не раздумывая, очевидец поспешил на помощь малышам. Пытаясь уговорить горе-отца отказаться от задуманного, он взобрался на козырек подъезда. В этот момент мужчина бросил годовалую девочку из окна. Неравнодушный водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб.
Передав девочку подоспевшим прохожим и увидев, что мужчина отошел от окна, он поднялся на пятый этаж и забрал второго ребенка у агрессивного отца.
Прибывшие полицейские задержали злоумышленника. Спасенная девочка сейчас находится в детской больнице.
По имеющимся данным, 35-летний мужчина – отец троих детей. Находясь в состоянии опьянения, он начал вести себя неадекватно. Его жена, испугавшись, выбежала из квартиры с младенцем, которому еще не исполнилось и месяца.
Задержанный доставлен в отдел внутренних дел.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников