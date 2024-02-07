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Происшествия 7 февраля 2024 15:46

Следователи возбудили дело после того, как мужчина выкинул ребенка из окна в Юдино

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В Татарстане местный житель подозревается в покушении на убийство ребенка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, инцидент произошел сегодня в казанском поселке Юдино. Мужчина выбросил из кона пятого этажа 2-летнюю дочь. К счастью, девочка упала в сугроб. После этого ребенка доставили в больницу, где медики диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

Фото: Прокуратура РТ

По данному факту следователями возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время 35-летний мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.

В свою очередь прокуратура Татарстана проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований даст оценку работе соответствующих служб. Такое поручение дал прокурор РТ Альберт Суяргулов.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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