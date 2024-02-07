Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Минздраве РТ рассказали о состоянии девочки, которую отец выкинул из окна многоэтажки
Маленькая девочка, которую отец выкинул из окна многоэтажки в казанском поселке Юдино, находится в состоянии средней тяжести. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
«Трое детей были госпитализированы в ДРКБ. Двое не пострадали. Один пациент, девочка, 1 год, состояние средней тяжести», – указали в министерстве.
Сейчас проводится комплекс диагностической и лечебной помощи. Информации о полученных травмах пока нет.
Напомним, инцидент произошел сегодня в казанском поселке Юдино. Мужчина выбросил из окна пятого этажа ребенка 2022 года рождения.
По данному факту следователями возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время 35-летний мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.
В свою очередь прокуратура Татарстана проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований даст оценку работе соответствующих служб. Такое поручение дал прокурор РТ Альберт Суяргулов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников