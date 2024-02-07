В Минздраве РТ рассказали о состоянии девочки, которую отец выкинул из окна многоэтажки

Маленькая девочка, которую отец выкинул из окна многоэтажки в казанском поселке Юдино, находится в состоянии средней тяжести. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Трое детей были госпитализированы в ДРКБ. Двое не пострадали. Один пациент, девочка, 1 год, состояние средней тяжести», – указали в министерстве.

Сейчас проводится комплекс диагностической и лечебной помощи. Информации о полученных травмах пока нет.

Напомним, инцидент произошел сегодня в казанском поселке Юдино. Мужчина выбросил из окна пятого этажа ребенка 2022 года рождения.

По данному факту следователями возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время 35-летний мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.

В свою очередь прокуратура Татарстана проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований даст оценку работе соответствующих служб. Такое поручение дал прокурор РТ Альберт Суяргулов.