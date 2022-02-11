Тутберидзе проигнорировала вопросы СМИ о допинговом скандале вокруг Валиевой

Этери Тутберидзе, Тренер Камилы Валиевой, отказалась от общения со СМИ после официальной тренировки своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Камила Валиева вышла на официальную тренировку на Олимпиаде в Пекине. Планируется, что фигуристка выступит в личных соревнованиях на Играх.

Пресс-служба Международного агентства тестирования официально объявила о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Сборную России по фигурному катанию могут лишить золотых медалей командного турнира

Ранее спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала оперативный материал о ситуации с допингом Валиевой. До этого олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.