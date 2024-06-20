«Туполев» собирается закупать в Минске детали для Ту-214 и красить там самолеты

Фото: пресс-служба ОАК

Покраской произведенных в Казани самолетов Ту-214 и поставкой для них деталей займется Минский завод гражданской авиации №407. Соответствующее решение принято «в связи перспективой увеличения объемов выпуска», сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Первым в Минск из Казани прибыл борт «летающей лаборатории». До конца текущего года самолет покрасят и переоборудуют.

«Минский завод гражданской авиации №407 — наш давний надежный партнер. На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем по направлениям ремонта и модернизации самолетов Ту-134. Сейчас мы выходим на новый этап наших взаимоотношений — сотрудничество по самолетам Ту-214», — прокомментировал перспективы сотрудничества первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Ранее Правительство РФ скорректировало сроки поставок лайнеров Ту-214. В 2024 году предполагается произвести один борт вместо запланированных семи, в 2025-м — четыре вместо десяти. В связи с этим «Аэрофлот» хочет отказаться от приобретения 40 Ту-214 в пользу МС-21. Бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» по-прежнему собирается начать эксплуатацию Ту-214 в будущем году.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производят с 1996 года на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев». Теперь на предприятии проведут аудит из-за переноса сроков поставки авиалайнеров.