«Ъ»: На Казанском авиазаводе проведут аудит из-за переноса сроков поставки Ту-214

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Консультанты Сбербанка и «Газпром нефти» по поручению Правительства РФ на фоне объявления о переносе сроков поставок новых гражданских самолетов проводят аудит гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом пишет «Ъ».

Отмечается, что эксперты уже побывали в Комсомольске-на-Амуре, где производятся SJ 100, на Иркутском авиазаводе (собираются МС-21) и на предприятии в подмосковных Луховицах (Ил-114). В планах — поездка на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев»), где выпускаются пассажирские Ту-214.

Ряд источников рассказали, что по итогам аудита возможно привлечение менеджеров банка и нефтекомпании к руководству ОАК или вообще передача им управления. В Минпромторге России заявили, что «передача пакета акций ОАК не обсуждается», а также подчеркнули, что сторонних экспертов привлекли «для изучения отдельных вопросов и выработки рекомендаций по применению управленческих практик».

Источники рассказали, что аудит продлится до августа. По его итогам эксперты должны будут предоставить в Кабмин отчет с рекомендациями по оптимизации всех процессов для ускорения вывода самолетов.

Ранее Правительство РФ скорректировало сроки поставок лайнеров Ту-214. В 2024 году предполагается произвести один борт вместо запланированных семи, в 2025-м — четыре вместо десяти. В связи с этим «Аэрофлот» хочет отказаться от приобретения 40 Ту-214 в пользу МС-21. Бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» по-прежнему собирается начать эксплуатацию Ту-214 в будущем году.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производят с 1996 года на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев».