В Казани начали тестировать импортозамещенный Ту-214

Фото: пресс-служба ОАК

Сегодня в столице Татарстана совершил первый полет после восстановления летной годности самолет Ту-214, предназначенный для использования в качестве «летающей лаборатории». Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Воздушное судно предполагается использовать для испытаний узлов и составных частей систем и бортового оборудования в рамках программы полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214.

Полет был выполнен на аэродроме производителя — Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Самолет провел в воздухе полтора часа, набрав высоту 10 тыс. метров. По словам летчиков — представителей АО «Туполев», «полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний».

До конца текущего года на самолете будут проводиться работы по замене импортных комплектующих, компонентов и систем на произведенные в РФ. Кроме того, в ближайшее время борт дооснастят и покрасят.

«Этот самолет станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом. Можно сказать, что он будет прародителем линейки полностью отечественных „Туполевых“», — пояснил первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК» и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Ранее Правительство РФ скорректировало сроки поставок лайнеров Ту-214. В 2024 году предполагается произвести один борт вместо запланированных семи, в 2025-м — четыре вместо десяти. В связи с этим «Аэрофлот» хочет отказаться от приобретения 40 Ту-214 в пользу МС-21. Бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» по-прежнему собирается начать эксплуатацию Ту-214 в будущем году.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производят с 1996 года на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев».