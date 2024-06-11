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«ЮВТ Аэро» по-прежнему собирается начать эксплуатацию Ту-214 в будущем году
Бугульминская авиакомпания «ЮВТ Аэро» не отказалась от своих планов по приобретению произведенных в Казани авиалайнеров Ту-214 и рассчитывает приступить к их эксплуатации в следующем, 2025 году. Об этом сообщает РБК.
Ранее генеральный директор авиаперевозчика Петр Трубаев рассказал, что компания надеется получить первые два пассажирских самолета Ту-214 в октябре 2025-го.
Теперь в пресс-службе авиакомпании подтвердили, что каких-либо изменений не произошло, но добавили, что авиапарк будет пополняться постепенно.
«В настоящее время ведется активная работа в этом направлении. Актуальная информация по данному вопросу будет направлена авиакомпанией дополнительно», — подчеркнули в пресс-службе.
При этом недавно стало известно, что из-за сдвига сроков поставок авиакомпания «Аэрофлот» хочет отказаться от приобретения 40 Ту-214, которые производятся на Казанском авиационном заводе, в пользу МС-21.
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