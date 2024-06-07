«Аэрофлот» собирается отказаться от поставок казанских Ту-214

Фото: пресс-служба ПАО «Туполев»

Из-за сдвига сроков поставок авиакомпания «Аэрофлот» хочет отказаться от приобретения 40 пассажирских самолетов Ту-214, которые производятся на Казанском авиационном заводе, в пользу МС-21. Об этом руководитель авиаперевозчика Сергей Александровский рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском экономическом форуме.

«Учитывая то, что сроки сдвигаются правее, мы <...> сейчас обсуждаем трансформацию этого соглашения (с Объединенной авиастроительной корпорацией — прим. Т-и). Полностью перевод всего парка в МС-21, причем в МС-21 — базовую версию и в МС-21 — короткую версию, которая тоже будет разрабатываться», — заметил Александровский.

Соответственно, пояснил генеральный директор «Аэрофлота», компания планирует все 339 самолетов, которые должна поставить ОАК, «трансформировать в МС-21». «С точки зрения поставок МС-21 ничего не меняется, сейчас целевой срок — это IV квартал 25-го года», — уточнил он.

Согласно соглашению с ОАК, «Аэрофлот» до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых авиалайнеров: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в ближайшие годы авиаперевозчику поставят 11 Ту-214.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с газетой «Коммерсантъ» счел рациональным выбор «Аэрофлота» в пользу МС-21. По его словам, этот самолет «находится в наиболее востребованной во всем мире размерности и может стать успешным заменителем» Boeing 737 и Airbus А320/321. Ту-214 же — «достаточно специфичная машина» со своей нишей, в которой перевозчик не имеет больших интересов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ скорректировало сроки поставок лайнеров Ту-214. В текущем 2024 году предполагается произвести один борт вместо запланированных семи, в предстоящем 2025-м — четыре вместо десяти.