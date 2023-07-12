«Троица» Рублева передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

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Икона «Святая Троица» Андрея Рублева передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Соответствующий договор сегодня подписали предстоятель Русской православной церкви и министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемония состоялась в здании Санкт-Петербургской митрополии, расположенном в Александро-Невской лавре.

«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», — оценил произошедшее событие патриарх Кирилл.

Фото: пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Upd. (17.04): Президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче Русской православной церкви иконы «Троица» Андрея Рублева в середине мая. Но специалисты Третьяковской галереи пришли к выводу о нежелательности передачи иконы к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений».

Несмотря на это, позднее представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что согласована схема по перемещению «Троицы» Рублева «в ее нынешнем состоянии». Министерство культуры подтвердило передачу памятника.

С 3 июня икона находилась в московском храме Христа Спасителя. Сроки ее нахождения там несколько раз удлинялись. Последнее время ожидалось, что она пробудет там до 18 июля — дня памяти преподобного Сергия Радонежского.