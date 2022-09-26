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Ру Тат
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Происшествия
26 сентября 2022  12:06
Павел Климчак

В Удмуртской республике объявили траур после трагедии в школе №88

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В Удмуртской республике объявлен траур по погибшим в школе №88 до 29 сентября. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 родственникам и близким пострадавших будет оказываться психологическая поддержка.

Ранее «Татар-информ» сообщал о трагедии, которая произошла сегодня в ижевской школе №88. По последним данным, в результате стрельбы погибли 9 человек, среди них два охранника школы, двое учителей, а также пятеро детей. Возбуждено уголовное дело.

#траур #стрельба в школе #ижевск
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