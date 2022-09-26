Возбуждено уголовное дело после стрельбы в школе №88 в Ижевске

СУ СКР по Удмуртской республике возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» после трагедии в ижевской школе №88.

Расследование дела передано в центральный аппарат следкома по поручению Председателя СК РФ.

По предварительным данным ведомства, жертвами трагедии стали девять человек, среди них два охранника школы, двое учителей, а также пятеро детей. Информация по погибшим и раненым уточняется.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе СК РФ.