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Происшествия
26 сентября 2022  11:52
Павел Климчак

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в школе №88 в Ижевске

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СУ СКР по Удмуртской республике возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» после трагедии в ижевской школе №88.

Расследование дела передано в центральный аппарат следкома по поручению Председателя СК РФ.

По предварительным данным ведомства, жертвами трагедии стали девять человек, среди них два охранника школы, двое учителей, а также пятеро детей. Информация по погибшим и раненым уточняется.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе СК РФ.

#стрельба в школе #ижевск
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