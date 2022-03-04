Тренер Назаров: «Последние 10 лет мы кормили легионеров в КХЛ чересчур хорошо»

Наставник ХК «Сочи» Андрей Назаров отреагировал на массовый отъезд иностранных хоккеистов из КХЛ на старте плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, что ранее стало известно об отъезде всех легионеров уфимского «Салавата Юлаева» и двух иностранных хоккеистов из новосибирской «Сибири».

«Массовый отъезд легионеров из КХЛ? Не секрет, что последние 10 лет мы все кормили легионеров чересчур хорошо. На мой взгляд, надо сделать выводы и больше заниматься российской молодёжью. У нас хорошо работают спортшколы и полностью отлажена вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Будем максимально развивать своих доморощенных ребят», – цитирует Назарова «Чемпионат».

Напомним, что легионеры «Ак Барса» и «Авангарда» сегодня вышли на утреннюю тренировку и должны принять участие в сегодняшнем матче, который начнется в 19:30 по московскому времени.

2 марта «ястребы» обыграли команду Квартальнова в овертайме (2:1ОТ) и вышли вперед в серии 1 — 0. Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большую статью о причинах поражения «Ак Барса».