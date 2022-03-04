Финские легионеры «Авангарда» готовятся к матчу с «Ак Барсом»

Финские игроки «Авангарда» Оливер Каски и Вилле Покка тренировались с омской командой на утренней раскатке перед сегодняшней игрой с «Ак Барсом» в Казани в рамках серии первого раунда плей-офф КХЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клубную пресс-службу «ястребов».

Отметим, что сегодня некоторые СМИ анонсировали массовый уход финских хоккеистов из команд КХЛ на фоне ситуации на Украине.

В тренировке «Авангарда» также приняли участие и остальные легионеры омской команды - вратарь Шимон Грубец, а также форварды Корбэн Найт и Петер Цегларик.

Сегодня в Казани пройдет второй матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

2 марта казанцы проиграли стартовый матч серии омичам (1:2 ОТ). Спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале подвела итоги матча.