Чувство страха или день сурка: «Ак Барс» вновь проиграл «Авангарду» в овертайме в Казани

«Ак Барс» с поражения (1:2) начал серию плей-офф против омского «Авангарда» в Казани. Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, почему третье поражение подряд в овертаймах от «ястребов» в матчах за Кубок Гагарина тяжело назвать случайностью.

«Ак Барс» начал серию плей-офф против омского «Авангарда» с поражения в овертайме

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День сурка в казанских овертаймах

– Элвис – мертв, Битлз – распались. Что было 4 года назад, в прошлом году – это история, команда изменилась. Похоже, нам просто нравится Казань, нравится сюда прилетать. В овертайме у нас нет страха, я говорю ребятам, что нужно идти ва-банк, все карты на стол. Не получится – попробуем в следующем матче. Главное – никакой пассивности. Победы в овертаймах – заслуга наших игроков, – сказал после победы «Авангарда» их наставник Боб Хартли.

На наших глазах происходит хоккейная экранизация известного фильма «День сурка». Теперь уже три последних матча «Авангарда» в Казани в рамках плей-офф завершились поражениями «Ак Барса» в овертайме. В прошлом сезоне это стоило команде Квартальнова потери места в финале Кубка Гагарина. Таким макаром «барсы» в дополнительное время проиграли пятый и седьмой (решающий) матч серии.

Боб Хартли: «Главное – никакой пассивности. Победы в овертаймах – заслуга наших игроков» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прошел год, а на льду «Татнефть-Арены» повторение истории в «четвертом периоде» со словами Квартальнова: «выглядит как прошлогодний гол». До комментария Хартли причины происходящего многим были непонятны. Сейчас же все стало на свои места. Мы пересмотрели прошлогодние овертаймы в Казани: все они завершились быстрым атакующим блицкригом «Авангарда». И сегодня именно «ястребы» полетели за победой без раскачки. И реализовали первый же бросок в створ, как сообщил после игры Дмитрий Квартальнов, отвечая на вопрос корреспондента спортивной редакции «Татар-информа».

Не один, а два: но за броски победы и трофеи не дают

– Боб Хартли сказал, что причина удачной игры «Авангарда» в овертаймах – отсутствие страха. Не кажется ли вам, что «Ак Барс» играет в овертаймах пассивно?

– Сколько они бросков сделали в овертайме? Один! И мы пропустили. Это пассивность? Я бы так не сказал, – был категоричен Квартальнов.

Возможно, Квартальнову при следующем овертайме против Хартли стоит ответить его же оружием Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но во-первых, не один, а два, о чем свидетельствует официальная статистика сайта КХЛ. А во-вторых, за количество бросков победы и кубки не вручают, а вот инициативой с первых минут овертайма владел «Авангард». И это было особенно заметно на фоне основного времени матча, когда казанцы в целом превосходили «ястребов» в фирменном давлении и свежести.

Возможно, Квартальнову при следующем овертайме против Хартли стоит ответить его же оружием, ведь в подходе канадца есть рациональное зерно. А главное, этот подход и опыт принесли Хартли результат в виде главных трофеев не только в КХЛ, но и в НХЛ. Квартальнов этим пока похвастать не может. Ему еще предстоит доказать, что он способен брать трофеи, тогда как Хартли приехал в КХЛ, уже всё доказав всему миру победой в Кубке Стэнли с «Колорадо».

Билялов матч не провалил, но проиграл дуэль Грубецу

Но давайте перейдем к другим ключевым моментам, повлиявшим на итоговый результат вчерашнего матча. В день старта этой серии наше издание опубликовало полный разбор сильных и слабых сторон «Ак Барса» и «Авангарда». В частности, мы писали о небольшом преимуществе омичей во вратарской позиции. К сожалению для казанских болельщиков, именно этот аспект вчера вышел на передний план.

В самый ответственный момент игры Билялов дрогнул и пропустил в овертайме откровенно не самый сложный бросок Прохоркина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нет нельзя сказать, что Тимур Билялов провалил матч. Напротив, голкипер «Ак Барса» сыграл на хорошем уровне, почти как Грубец. С одной лишь разницей — в самый ответственный момент игры Билялов дрогнул и пропустил в овертайме откровенно не самый сложный бросок Прохоркина, который в итоге оформил дубль в этой игре.

А вот Грубец на старте второго периода отразил сложнейший бросок Уила, когда казанцы играли в большинстве. После игры этот момент Хартли окрестил главным сейвом матча. Вот на это ключевое спасение Билялов и уступил своему чешскому визави.

И тут надо понимать, что усилять вратарскую позицию «Ак Барса» некем, поскольку второй голкипер команды Игорь Бобков вчистую проиграл конкуренцию Билялову. Если Квартальнов затеет рокировку вратарей 4 марта на второй игре серии, то очертания вылета уже в первом раунде плей-офф могут стать еще более осязаемыми.

«Преданность и доверие» - секрет преображения «ястребов» в плей-офф?

Возможно, есть еще одна причина вчерашнего поражения «Ак Барса». Она преследует Квартальнова на протяжении всей его тренерской карьеры. Его команды из числа топовых — ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» – пусть и не проваливаются в плей-офф, но и не прибавляют в кубковых играх. Тот же «Авангард» почти всю «регулярку», мягко говоря, не впечатлял. Но вот смотрите — начинается плей-офф, и мы сразу узнаем действующего обладателя Кубка Гагарина.

Боб Хартли часто говорит о доверии к своим хоккеистам, которые львиную часть сезона выходят в неизменных сочетаниях, несмотря на игровые спады и прочие сложности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Регулярка для нас закончилась 9 января, прошло немало времени. Думаю, никто ранее не был в такой ситуации. Я сказал игрокам, что любая команда может выиграть Кубок Гагарина, так как никто не заходит в плей-офф на победной волне. Та самоотдача, преданность, которую демонстрировали игроки – это что-то невероятное. Я с предвкушением ждал первого периода, но не волновался. Знал, что мы хорошо поработали на льду и в зале. В плей-офф побеждает тот, кто больше этого желает, нацелен, от этого зависит исход каждого матча», - говорил Хартли после матча.

Канадский специалист, конечно, не раскрыл деталей своего рецепта, но думается часть его секрета кроется в слове «преданность». Боб Хартли также часто говорит о доверии к своим хоккеистам, которые львиную часть сезона выходят в неизменных сочетаниях, несмотря на игровые спады и прочие сложности. Возможно, именно такого подхода и не хватает Квартальнову, чтобы поднять над головой вожделенный трофей.

Но серия только началась, и у тренеров обеих команд есть достаточное количество времени для выводов и внесения корректив. Уже завтра состоится второй матч и посмотрим, какой ответ найдет Квартальнов, чтобы поставить неразрешимые вопросы уже перед Хартли.



«Ак Барс» – «Авангард» – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

«Татнефть Арена», Казань. 4839 зрителей.

0:1 Прохоркин (Цегларик, Шарипзянов, 53:01)

1:1 Кагарлицкий (Коваленко, Демерс, 55:36)

1:2 Прохоркин (Цегларик, 63:52)

Вратари: Билялов – Грубец.

Броски: 75-50; Броски в створ: 29-28; Голы: 1-2; Вбрасывания: 27-33; Блокированные броски: 10-26; Силовые приёмы: 12-13; Время в атаке: 19:28-11:10; Штраф: 10-14.