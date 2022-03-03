Чувство страха или день сурка: «Ак Барс» вновь проиграл «Авангарду» в овертайме в Казани
«Ак Барс» с поражения (1:2) начал серию плей-офф против омского «Авангарда» в Казани. Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, почему третье поражение подряд в овертаймах от «ястребов» в матчах за Кубок Гагарина тяжело назвать случайностью.
День сурка в казанских овертаймах
– Элвис – мертв, Битлз – распались. Что было 4 года назад, в прошлом году – это история, команда изменилась. Похоже, нам просто нравится Казань, нравится сюда прилетать. В овертайме у нас нет страха, я говорю ребятам, что нужно идти ва-банк, все карты на стол. Не получится – попробуем в следующем матче. Главное – никакой пассивности. Победы в овертаймах – заслуга наших игроков, – сказал после победы «Авангарда» их наставник Боб Хартли.
На наших глазах происходит хоккейная экранизация известного фильма «День сурка». Теперь уже три последних матча «Авангарда» в Казани в рамках плей-офф завершились поражениями «Ак Барса» в овертайме. В прошлом сезоне это стоило команде Квартальнова потери места в финале Кубка Гагарина. Таким макаром «барсы» в дополнительное время проиграли пятый и седьмой (решающий) матч серии.
Прошел год, а на льду «Татнефть-Арены» повторение истории в «четвертом периоде» со словами Квартальнова: «выглядит как прошлогодний гол». До комментария Хартли причины происходящего многим были непонятны. Сейчас же все стало на свои места. Мы пересмотрели прошлогодние овертаймы в Казани: все они завершились быстрым атакующим блицкригом «Авангарда». И сегодня именно «ястребы» полетели за победой без раскачки. И реализовали первый же бросок в створ, как сообщил после игры Дмитрий Квартальнов, отвечая на вопрос корреспондента спортивной редакции «Татар-информа».
Не один, а два: но за броски победы и трофеи не дают
– Боб Хартли сказал, что причина удачной игры «Авангарда» в овертаймах – отсутствие страха. Не кажется ли вам, что «Ак Барс» играет в овертаймах пассивно?
– Сколько они бросков сделали в овертайме? Один! И мы пропустили. Это пассивность? Я бы так не сказал, – был категоричен Квартальнов.
Но во-первых, не один, а два, о чем свидетельствует официальная статистика сайта КХЛ. А во-вторых, за количество бросков победы и кубки не вручают, а вот инициативой с первых минут овертайма владел «Авангард». И это было особенно заметно на фоне основного времени матча, когда казанцы в целом превосходили «ястребов» в фирменном давлении и свежести.
Возможно, Квартальнову при следующем овертайме против Хартли стоит ответить его же оружием, ведь в подходе канадца есть рациональное зерно. А главное, этот подход и опыт принесли Хартли результат в виде главных трофеев не только в КХЛ, но и в НХЛ. Квартальнов этим пока похвастать не может. Ему еще предстоит доказать, что он способен брать трофеи, тогда как Хартли приехал в КХЛ, уже всё доказав всему миру победой в Кубке Стэнли с «Колорадо».
Билялов матч не провалил, но проиграл дуэль Грубецу
Но давайте перейдем к другим ключевым моментам, повлиявшим на итоговый результат вчерашнего матча. В день старта этой серии наше издание опубликовало полный разбор сильных и слабых сторон «Ак Барса» и «Авангарда». В частности, мы писали о небольшом преимуществе омичей во вратарской позиции. К сожалению для казанских болельщиков, именно этот аспект вчера вышел на передний план.
Нет нельзя сказать, что Тимур Билялов провалил матч. Напротив, голкипер «Ак Барса» сыграл на хорошем уровне, почти как Грубец. С одной лишь разницей — в самый ответственный момент игры Билялов дрогнул и пропустил в овертайме откровенно не самый сложный бросок Прохоркина, который в итоге оформил дубль в этой игре.
А вот Грубец на старте второго периода отразил сложнейший бросок Уила, когда казанцы играли в большинстве. После игры этот момент Хартли окрестил главным сейвом матча. Вот на это ключевое спасение Билялов и уступил своему чешскому визави.
И тут надо понимать, что усилять вратарскую позицию «Ак Барса» некем, поскольку второй голкипер команды Игорь Бобков вчистую проиграл конкуренцию Билялову. Если Квартальнов затеет рокировку вратарей 4 марта на второй игре серии, то очертания вылета уже в первом раунде плей-офф могут стать еще более осязаемыми.
«Преданность и доверие» - секрет преображения «ястребов» в плей-офф?
Возможно, есть еще одна причина вчерашнего поражения «Ак Барса». Она преследует Квартальнова на протяжении всей его тренерской карьеры. Его команды из числа топовых — ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» – пусть и не проваливаются в плей-офф, но и не прибавляют в кубковых играх. Тот же «Авангард» почти всю «регулярку», мягко говоря, не впечатлял. Но вот смотрите — начинается плей-офф, и мы сразу узнаем действующего обладателя Кубка Гагарина.
«Регулярка для нас закончилась 9 января, прошло немало времени. Думаю, никто ранее не был в такой ситуации. Я сказал игрокам, что любая команда может выиграть Кубок Гагарина, так как никто не заходит в плей-офф на победной волне. Та самоотдача, преданность, которую демонстрировали игроки – это что-то невероятное. Я с предвкушением ждал первого периода, но не волновался. Знал, что мы хорошо поработали на льду и в зале. В плей-офф побеждает тот, кто больше этого желает, нацелен, от этого зависит исход каждого матча», - говорил Хартли после матча.
Канадский специалист, конечно, не раскрыл деталей своего рецепта, но думается часть его секрета кроется в слове «преданность». Боб Хартли также часто говорит о доверии к своим хоккеистам, которые львиную часть сезона выходят в неизменных сочетаниях, несмотря на игровые спады и прочие сложности. Возможно, именно такого подхода и не хватает Квартальнову, чтобы поднять над головой вожделенный трофей.
Но серия только началась, и у тренеров обеих команд есть достаточное количество времени для выводов и внесения корректив. Уже завтра состоится второй матч и посмотрим, какой ответ найдет Квартальнов, чтобы поставить неразрешимые вопросы уже перед Хартли.
«Ак Барс» – «Авангард» – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
«Татнефть Арена», Казань. 4839 зрителей.
0:1 Прохоркин (Цегларик, Шарипзянов, 53:01)
1:1 Кагарлицкий (Коваленко, Демерс, 55:36)
1:2 Прохоркин (Цегларик, 63:52)
Вратари: Билялов – Грубец.
Броски: 75-50; Броски в створ: 29-28; Голы: 1-2; Вбрасывания: 27-33; Блокированные броски: 10-26; Силовые приёмы: 12-13; Время в атаке: 19:28-11:10; Штраф: 10-14.