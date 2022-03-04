«Ак Барс» сравняет счет в серии плей-офф, если обыграет «Авангард» в Казани

«Ак Барс» и «Авангард» проведут в Казани второй матч серии стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

2 марта «ястребы» обыграли команду Квартальнова в овертайме (2:1ОТ) и вышли вперед в серии 1 — 0. Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большую статью о причинах поражения «Ак Барса».

Отметим, что у «Ак Барса» список травмированных пуст, а «Авангарду» не поможет нападающий Александр Дергачев.

Напомним, что казанцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте Восточной конференции. «Авангард» занял пятое место в таблице.

Ранее мы опубликовали полный разбор сильных и слабых сторон «Ак Барса» и «Авангарда» перед стартом серии.