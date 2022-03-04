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Спорт
4 марта 2022  16:11
Дамир Садриев

«Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта со всеми легионерами

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«Салават Юлаев» официально объявил об уходе четырех иностранных хоккеистов клуба.

Соглашения с клубом из Уфы расторгли финны Теэму Хартикайнен, Сакар Маннинен и Юха Метсола, а также датчанин Филип Ларсен. Сообщается, что контракты разорваны по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим игроков за проведенную работу и профессионализм, проявленный в матчах», — говорится в заявлении пресс-службы уфимского клуба. 

Ранее «Салават Юлаев» покинули еще два иностранца: Маркус Гранлунд и Джеф Плэтт. На данный момент в составе команды из Уфы не осталось ни одного легионера.

В четвертьфинале Восточной конференции уфимцы играют с новосибирской «Сибирью». После первого матча счет в серии 1:0 в пользу клуба из столицы Башкортостана.

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