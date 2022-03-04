Все легионеры «Ак Барса» остаются в команде и готовятся к матчу с «Авангардом»

Все легионеры «Ак Барса» остаются в расположении команды и готовы сыграть во второй игре серии четвертьфинала Восточной конференции против «Авангарда». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника телеканала, сегодня на лед «Татнефть Арены» готовы выйти все легионеры казанской команды: канадцы Марк Барберио, Джейсон Демерс, Джордан Уил и Эрик Фер, а также американец Стивен Кэмпфер.

Сообщается, что хоккеисты получили гарантии безопасности от клуба и приняли решение остаться в Казани — как минимум на второй матч серии против омской команды.

Сегодня в Казани пройдет второй матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом». Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

В среду, 2 марта, казанцы проиграли стартовый матч серии омичам (1:2 ОТ). Спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале подвела итоги встречи.