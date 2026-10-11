Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной, которое начинает действовать немедленно. Он написал об этом в основанной им социальной сети Truth Social.

«Начиная с этого момента между Россией и Украиной в рамках войны объявляется ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Обе стороны согласились на это. Не нарушайте его!» – написал американский лидер.–

Вечером 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. После их завершения Трамп объявил, что РФ немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по оценке американского лидера, Россия в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Владимир Путин в заявлении, распространенном пресс-службой Кремля, подтвердил готовность Москвы поставлять углеводороды как Вашингтону, так и на другие рынки. Вице-премьер РФ Александр Новак оценил возможные объемы экспорта дизеля Россией – он привел данные, аналогичные данным Президента Соединенных Штатов. Чиновник также заверил, что внутренний рынок РФ будет полностью обеспечен дизтопливом.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).

Позднее портал Axios со ссылкой на информированного американского чиновника рассказал, что Дональд Трамп принял решение заключить соглашение с РФ о поставках дизтоплива после того, как шесть просьб о прекращении ударов по российским НПЗ были проигнорированы украинским лидером Владимиром Зеленским.