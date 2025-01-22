Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое удобное время

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, когда тому будет удобно.

«В любое время, когда он (Путин — прим. Т-и) хочет», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в ходе беседы с представителями СМИ в Белом доме (цитата по РИА Новости).

Новый американский лидер также одобрительно отозвался об интеллектуальных качествах Президента России, заметив, что тот не уважал предыдущего главу Штатов — Джо Байдена.

Вместе с тем, сообщает агентство Bloomberg, Дональд Трамп прокомментировал перспективы завершения украинского конфликта.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский хотел бы мира, но для танго нужны двое», — констатировал политик, намекнув таким образом на Владимира Путина.