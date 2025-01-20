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Речь Трампа на инаугурации: главное
После принятия присяги в Капитолии Дональд Трамп обратился к американцам с речью, как официальный 47-й президент США.
В своем обращении он обещал «восстановить справедливость» и вернуть доверие американцев к правительству, восстановить суверенитет страны, обеспечить безопасность и сбалансировать весы правосудия.
«Жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено», - сказал американский лидер, пообещав положить конец использованию минюста США в политических целях.
По его словам, вместе со своей администрацией власти США создадут «свободную, сильную и процветающую» нацию.
Также Трамп намерен подписать указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и тем самым вернуть свободу слова в Америку, выгнать миллионы незаконных преступных мигрантов из США, отправить американских космонавтов установить флаг на Марсе и остановить все войны, подчеркнув, что США «принесет новый дух единства в мир».
Помимо этого, он анонсировал, что объявит чрезвычайное положение на южной границе из-за обстановки с Мексикой и направит туда (на южную границу – прим. «Т-и») войска.
Из других обещаний Трампа: США вернет контроль над Панамским каналом.
«Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно», - пояснил 47-й президент США.
Также с момента начала президентства Трампа в США есть лишь два гендера. Как заявил 47-й американский президент, «с сегодняшнего дня политика Штатов признает только два пола – мужской и женский».
Помимо этого, в планах у Трампа – бурить нефть. Он намерен ввести режим чрезвычайного положения в энергетике, чтобы активизировать добычу нефти и газа. Эти два ресурса, по его словам, станут основой для восстановления экономики и снижения инфляции.
Отметим, что Трамп ни разу не упомянул Россию в своей речи на инаугурации.
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