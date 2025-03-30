Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые ограничения в отношении российской нефти, если мир на Украине не будет достигнут по вине РФ. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине и если я сочту, что это вина России – а это может быть и не так – но если я сочту, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – подчеркнул Трамп.

«Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в 25% на всю нефть, тариф в 25–50 пунктов на всю нефть», – добавил политик.

При этом Трамп пояснил: если не удастся достичь соглашения о прекращении огня, то тариф на российскую нефть и нефтепродукты, продаваемые в США, и «вторичные тарифы» будут введены в течение месяца.