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Политика 27 февраля 2025 19:51

Трамп на год продлил санкции против России, введенные из-за Украины

Трамп на год продлил санкции против России, введенные из-за Украины
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: en.wikipedia.org

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на год продлил срок действия ряда санкций, введенных ранее против России из-за событий на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома, сообщает ТАСС.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, введенных различными администрациями США в 2022, 2018 и 2014 годах.

По словам Трампа, он пришел к выводу, что эти рестрикции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

Ранее сегодня в Стамбуле прошли вторые переговоры представителей России и США. Консультации, посвященные работе посольств в Москве и Вашингтоне, продлились около 6,5 часа.

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#Дональд Трамп #санкции против россии #спецоперация
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